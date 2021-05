El candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, entregó este martes su plan para condonar y reducir la deuda vinculada al Crédito Universitario con Aval del Estado (CAE), asegurando que será una prioridad en su eventual Gobierno.

Desbordes explicó su propuesta plantea eliminar el CAE y condonarlo a quienes podrían haber accedido a la gratuidad y hacer lo mismo con los intereses y multas de quienes no podrían haber accedido a la gratuidad. Un plan que incluiría todo tipo de deudas estudiantiles.

De acuerdo al exministro de Defensa, los deudores pasarán a un nuevo sistema, pero sólo con la deuda capital (sin intereses o mora), mientras quienes hayan cumplido requisitos para la gratuidad, recibirán el beneficio de forma retroactiva y quedarán sin deuda.

Según explicó el diputado, en el nuevo sistema que proponen “la banca desaparece del sistema” y que se entregarán créditos, a los estudiantes que no pueden acceder a la gratuidad, sin interés y que desaparecerá luego de 10 años.



“Respecto a los que no tienen gratuidad, el Estado financia la carrera, y la persona devuelve todo pero con 0% de interés, sólo ajustable al IPC. En un crédito que tu pagas máximo el 10% de tu ingreso líquido, sólo si estás trabajando. Si estás cesante, el crédito se congela, no acumula interés o mora (…) esta deuda desaparece en 10 años”, indicó.

Sobre cómo se financiará esta medida, Desbordes sostuvo que podría costar unos 1.000 millones de dólares, los cuales deberían salir del erario público.

“Los recursos van a tener que salir del erario público, las universidad ya están desfinanciadas. Esto lo tiene que pagar el fisco con dineros fiscales”, detalló.