Sigue la incertidumbre sobre los rumores que apuntan a un “inminente” cambio de gabinete en La Moneda, y según voces del Gobierno, los ánimos estarían menos tensos que hace algunos días, cuando Chile Vamos vivió una derrota histórica en las megaelecciones. Un sector oficialista discrepa con la idea de realizar un nuevo reajuste ministerial, mientras que desde la otra vereda, consideran que es necesario renovar las figuras del comité político, para descomprimir el ambiente de cara a las elecciones presidenciales.

Sigue la incertidumbre en el palacio presidencial. Los rumores de que salía Karla Rubilar del comité político y del gabinete, además de un enroque del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para ese cargo, sonaban más fuerte que nunca, pero finalmente ayer no se concretó.

Y si bien aún no se descarta, este jueves los ministros del comité político -salvo Rubilar debido a su cuarentena- bajaron sonrientes y relajados desde el segundo piso, en donde estaban almorzando con el presidente Sebastián Piñera.

Una imagen que se quiso entregar para dar a conocer que el ambiente sigue normal, aunque en la interna sigue sin desecharse la opción de un nuevo reajuste, que de concretarse, sería el décimo quinto.

Y aunque en La Moneda dicen que si bien le recomendaron al Presidente no realizar el cambio de gabinete en estos momentos para tomar palco de los conflictos en la oposición, no se ha avanzado porque el mapa ministerial no está listo aún.

En Chile Vamos hay división y un sector cree que es necesario que se avance en el cambio. Así lo piensa el vicepresidente de RN, Tomás Fuentes, quien sostuvo que se debe descomprimir el ambiente de cara a las elecciones.

Pero no todos están de acuerdo con esto. El senador RN, Manuel José Ossandón, recomendó que no se realice un cambio de gabinete, indicando que sería una nueva trampa en lo solitario y que sería absolutamente irrelevante.

El vicepresidente de la UDI, Gustavo Sanhueza, concordó e indicó que el Gobierno debe enfocarse en ayudar a las familias en estos últimos meses que le queda.

Aún no se descarta nada y se habla de que en los próximos días se realizaría este reajuste. Sin embargo, aún hay quienes ven lejano este escenario e incluso con un poco de escepticismo.