El diputado Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, anunció que no irá a la reelección por un nuevo período en el Congreso. El parlamentario del distrito N°10 ya lleva ocho años en el cargo, tras ser electo por primera vez en los comicios de 2014.

La información fue dada a conocer por el propio congresista, en medio de la actividad en que el diputado Gabriel Boric inscribió su candidatura para las primarias presidenciales ante el Servel.

Consultado por Radio Bío Bío, Jackson, quien tiene 34 años e integra las comisiones de Hacienda y Economía de la Cámara, confirmó que no extenderá su presencia en el hemiciclo hasta 2026.

“Yo siempre he dicho que voy a estar en una reelección máximo, que mi interés no es apernarme o achancharme como muchos de mis colegas que están desde el año 90, a los que tuvimos que sacar de ahí con una ley para que se impida la reelección indefinida”

“En mi caso es absolutamente voluntario, yo dije una reelección máximo, sin importar la votación que tuviera (…) Yo no me voy a presentar de nuevo, creo que tiene que haber una renovación y que también los liderazgos tienen que ir siendo transitorios y no pensar que cada persona es imprescindible para los proyectos políticos.

Después de las pasadas primarias, se había especulado que el diputado abandonaría el país y dejaría el Frente Amplio y el partido de Revolución Democrática, por ende, había expectación con respecto a si se postularía nuevamente al Congreso o no.

“Yo estoy tranquilo, he venido trabajando durante estos últimos ocho años y diez desde el movimiento estudiantil para construir algo que no sea individual, sino colectivo. Así que estoy tranquilo con los resultados del fin de semana, porque me permite saber que hay un partido que va a seguir peleando por lo mismo”, cerró el actual parlamentario.