El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, se refirió a los resultados en la mega elección del último fin de semana, destacando la irrupción de la Lista del Pueblo, que logró 27 cupos en la Convención Constitucional.

“Vuelve a poner sobre la mesa, esta realidad que yo la he planteado hace rato. La única unidad relevantes es con el pueblo de Chile. Y la Lista del Pueblo, tal como las alcaldías populares, han vuelto a poner como protagonista principal al pueblo de Chile. (…) el pueblo había sido desterrado por la ciudadanía, por la comunidad, por los consumidores”, sostuvo en entrevista con Expreso Bío Bío.

Consultado sobre cómo podrán influir los resultados de la mega elección en la carrera presidencial, Jadue respondió que le gustaría incluir a la Lista del Pueblo



“Seria formidable, estamos absolutamente disponibles para que la Lista del Pueblo participe en las primarias”, aseguró.

En la misma línea, envió un mensaje a los partidos de la ex Concertación, indicando que no le parecía que algunos tomaran decisión en base a los resultados electorales, y que no se hagan antes por convicciones políticas.



“Es lamentable que algunas decisiones se tomen después de los votos, que son reacciones a desastres electorales”, sostuvo.

Entrevista completa