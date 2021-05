Pasado el mediodía de este sábado la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, llegó hasta el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna para efectuar su deber cívico en los comicios de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y gobernadores.

En la oportunidad la presidenta del gremio médico instó a la ciudadanía a participar, manteniendo los resguardos sanitarios correspondientes.

“Esta es mi primera actividad pública desde el nacimiento de mi hija y he querido hacer un espacio justamente para llamar a la ciudadanía de nuestro país a participar en este proceso democrático, hacerlo de forma ordenada con todas las medidas de prevención”, sostuvo.

Siches manifestó su deseo de que exista una alta participación e invitó a “la gente más joven” a participar del proceso.

“Es para mi muy satisfactorio poder también participar como todos los chilenos y chilenas, de poder elegir nuestros distintos representantes que vamos a elegir hoy, pero sobre todo a los representantes de la convención constitucional que va a ser un hito histórico para poder repensar y reconstruir este nuevo Chile”, aseguró.

Asimismo, indicó que “estos son procesos muy esenciales para la ciudadanía, ya estamos en este proceso de votación. Yo y todos los ciudadanos y todos nuestros directivos del Colegio Médico van a participar en el proceso de votación, y hemos hecho el llamado la ciudadanía, aunque los números no son tan óptimos, participen”.

“Si lo hacemos con distancia física, con mascarilla, usando el alcohol gel, que los lugares de votación estén bien ventilados, el riesgo de contagio es muy menor, pero sí le tenemos mucho respeto a los espacios de celebración que pueden ocurrir con posterioridad”, adujo.

Sobre las celebraciones, indicó: “Quiero hacer un llamado a los comandos, a los Partidos Políticos, a los candidatos y candidatas, sobre todo a los que van a salir victoriosos, a no relajarnos en el proceso de celebración”.

Denuncia

La presidenta del Colmed también se refirió a la investigación abierta en su contra luego de tratar a personeros de Gobierno de “infelices” en el podcast La Cosa Nostra.

Recordemos que esta semana el Tribunal de Ética del Colegio Médico declaró admisible una denuncia en contra de ella por sus polémicos dichos.

La decisión del Tribunal fue adoptada el último 4 de mayo, cuando determinó abrir un sumario en contra de Siches, por una presunta falta a la ética, designando al doctor Santiago Parry como relator de la causa.

Sobre lo anterior, Siches manifestó estar “muy tranquila. Confío en la institucionalidad de nuestro Colegio Médico y esto da cuenta de que los tribunales de ética funcionan como un organismo paralelo, tal como el Poder Judicial de la dirigencia”.

“Yo me voy a someter a lo que defina este tribunal, pero considero que he hecho una crítica política, he pedido las disculpas públicas y si el día de mañana el tribunal requiere o define hacer alguna sanción hacia mi persona, sin duda me voy a someter a ella”, aseguró.

Consultada sobre si se arrepiente de los dichos manifestados, Siches contestó: “Yo hice mis disculpas y descargos públicos, creo que la crítica política en los temas de fondo los mantengo, los hice públicos dentro de la mesa social, se los referí al propio Presidente de la República en su momento de la necesidad de poder tener una mayor participación y lo reitero en la actualidad”.