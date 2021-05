Pasadas las 14:00 horas el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, llegó hasta su local de votación emplazado en el Colegio Municipal Las Condes, en la región Metropolitana.

En la instancia el exmandatario de la República llamó a construir un país sin descalificativos y en base al respeto, palabras que se dan a tan solo horas de las declaraciones de la diputada Pamela Jiles, donde insultó al presidente Sebastián Piñera.

“Vengo a votar por el abuelo Pablo Maltés, abuelo gobernador, lo que significa votar contra el asesino conchadesumadre, asesino igual que Pinochet”, declaró Jiles temprano, haciendo referencia a los cantos que se registraron en 2020 contra Piñera.

Por su parte, Frei señaló que “las constituciones normalmente duran bastantes años por eso hay que hacerlas bien, con tranquilidad, sin descalificación”.

“Yo creo que también es importante, en un día como hoy frente a lo que está sucediendo en América Latina, cuidar a la política, si no hay una política confiable, si no hay una política responsable, los países no pueden tener una buena democracia y si no tenemos buena democracia el país no avanza, el país se deteriora, tenemos más pobreza, más exclusión”, sostuvo.

En esa línea, y reiterando el llamado a no descalificar, indicó: “Yo invito especialmente a todos a cuidar la política y cuidar el lenguaje. Basta de insultos, basta de descalificaciones, basta de exabruptos permanentes contra las personas que opinan distinto a lo que yo opino y además, lo más importante, no caigamos en ese juego, es es el juego de los populistas, es el juego de los extremistas de uno y otro lado que no quieren ni les gusta la democracia, les gustan los regímenes autoritarios”.

“Chile no quiere un régimen autoritario, todo lo contrario y por eso estamos cambiando la Constitución, porque queremos una Constitución para todos para los próximos años y para que el país progrese y se desarrolle porque lo necesita, en una América Latina muy complicada, con muchos problemas y sobre todo porque todos unidos lo primero que tenemos que enfrentar en los próximos meses va a ser la post pandemia y todas sus consecuencias que tiene en el país”, adujo.

Por último, añadió estar muy contento de ejercer su deber cívico, indicándole además a la población que es necesario entender “que todos nos necesitamos, que todas las opiniones son importantes, que todos podemos aportar, cada uno en su lugar, en su espacio, donde quiera, pero que lo haga con respeto, cuidando el país, cuidando la democracia y sin descalificar e insultar a nadie porque eso es muy negativo”.

Finalmente, entre sonrisas —y tras ser consultado por la prensa si estaba haciendo alusión a Pamela Jiles— aseguró que sus declaraciones son generales, añadiendo: “No estoy hablando de nadie en particular”.