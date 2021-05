Nicolás Monckeberg, embajador chileno en Argentina, desmintió los dichos del ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien señaló que Chile compró 10 millones de vacunas Pfizer, pero que le habrían llegado tan solo 30 mil.

Gollán indicó que “Pfizer le vendió 10 millones (de vacunas) a Chile, pero le entregó 30 mil vacunas hasta hoy”, según declaró en conversación con Perfil.

“Italia y España están en juicio con Pfizer porque no entrega las vacunas. Italia va muy mal con el programa de inmunizaciones. En todo el mundo escasearon vacunas. No es que solamente tuviera problemas con una vacuna. Producir una vacuna no es hacer un flancito en una casa”, sostuvo Gollán.

Ante dichas declaraciones, Monckeberg salió a desmentir las afirmaciones en su cuenta de Twitter: “Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán señaló que Chile solo ha recibido 30.000 vacunas Pfizer. Su recuento omite dos ceros ya que se han recibido 3 millones de dosis”.

A lo anterior, agregó que “seguirán llegando hasta los 10 millones. Podemos tener nuestras propias opiniones pero no nuestros propios datos”.