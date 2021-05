El Tribunal de Ética del Colegio Médico declaró admisible una denuncia en contra de la presidenta de la organización, la doctora Izkia Siches, por sus polémicos dichos donde habló de los “infelices” del Gobierno.

La decisión del Tribunal fue adoptada el último 4 de mayo, cuando determinó abrir un sumario en contra de Siches, por una presunta falta a la ética, designando al doctor Santiago Parry como relator de la causa.

Parry fue uno de los tres miembros del Tribunal que votó a favor de acoger la denuncia contra Siches, siendo los votos disidentes los del presidente de la instancia, Mauricio Osorio, y la doctora Maritza Carvajal, consigna La Tercera.

“Según lo establecido por el Artículo 4 Nº2 letra c) del Reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile (A.G.), corresponde al Tribunal Nacional de Ética conocer de la presente denuncia, en procedimiento de única instancia”, sostiene la resolución contraria a Siches.

“Yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, dijo la presidenta del Colmed en marzo pasado, desatando la polémica.

- Izkia Siches