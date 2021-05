La senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió este lunes a la disyuntiva que enfrenta el partido de cara a las primarias presidenciales de Chile Vamos, donde podría ir con dos candidatos: Joaquín Lavín y Evelyn Matthei.

Van Rysselberghe aseguró que la directiva del partido optaría por llevar a un solo candidato, lo que a juicio de la senadora sería un error, porque considera que en la actualidad tienen los “dos mejores candidatos”.

“Me da la impresión que la directiva actualmente está jugada porque se vaya con un solo candidato, yo creo que es una opción, pero me parece a mí que sería un error, pero lo más probable es que esa sea la decisión que se tome”, afirmó en entrevista con radio Infinita.

La expresidenta de la UDI indicó que en caso de que la UDI se presente con un candidato a las primarias, lo más probable es que sería Lavín, pues comentó que la directiva lo ha conversado con diferentes representantes del partido en regiones.

“No se trata se andar lloriqueando”

Por su parte, una de las candidatas, Evelyn Matthei, aseguró este lunes que si el Consejo General de la UDI determina llevar un solo candidato a las primarias, ella será la perjudicada en la decisión.



“Si esto va al Consejo General no me cabe duda de que me dejarán fuera, por lo que en una reunión sostuve, que sólo estoy disponible si vamos los dos (…) yo realmente creo con mucha fuerza que deberíamos ser los dos”, indicó a radio Pauta.

Matthei, quien también va a la reelección por la alcaldía de Providencia, afirmó que “no anda lloriqueando” y que deben ser los electores de la primaria los que decidan el candidato de Chile Vamos entre todas las cartas posibles.



“No se trata de andar lloriqueando. No soy así. Me parece que es un error político, un error estratégico”, añadió.