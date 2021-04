El presidente Sebastián Piñera participó este martes del 94° aniversario de Carabineros de Chile, oportunidad en que abordó la modernización de la institución.

A la ceremonia también acudió el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, los subsecretarios del Interior, Juan Francisco Galli, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

El mandatario dijo en su discurso que “en el cumplimiento de todas estas misiones y desafíos, siempre han demostrado el espíritu de compromiso y de entrega, el espíritu de sacrificio, que por lo demás es parte del alma de Carabineros de Chile”.

No obstante, agregó que “también se han cometido errores, abusos, atropellos, por algunos que no cumplieron con su juramento, que se apartaron de los valores y doctrinas de la institución y que no respetaron los protocolos ni las leyes”.

“Estas actuaciones fuera de la ley, fuera de los protocolos y sin el debido respeto a la dignidad de los derechos humanos de todos los ciudadanos nunca deben ser tolerados y siempre deben y han sido investigados por la propia institución y por la Fiscalía y juzgados y sancionados por el mérito en los tribunales de justicia”, enfatizó el jefe de Estado.

Modernización

Además, el gobernante se refirió a la modernización de la institución, afirmando que “nuestro Gobierno está impulsando hace mucho tiempo un amplio y robusto plan de modernización de la infraestructura de Carabineros”, lo cual implica una inversión de $56.200 millones.

“También junto a Carabineros estamos impulsando un ambicioso plan de modernización de los equipamientos, de la tecnología y de los elementos de protección de Carabineros”, el que se ha materializado a través de adquisiciones de vehículos, radiopatrullas e inversión en drones, visores nocturnos, etc…”, detalló.

De hecho, de acuerdo a información del Gobierno, en la Macrozona Sur se sumarán 666 nuevos vehículos para Carabineros este año.

Adicionalmente se contemplan gastos en tecnología para prevenir y enfrentar delitos en aquellas zonas con mayores índices delictuales, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial único en PDI y Carabineros y la instalación de mil cámaras de alto estándar tecnológico en 66 comunas del país.

Asimismo planteó que la modernización que se presentó al país, en marzo del año 2020, se encuentra hoy en plena marcha y ha logrado avances involucrando a todos los poderes del Estado y de actores de la sociedad civil. “Esta reforma la estamos haciendo con Carabineros, no contra Carabineros”, enfatizó el Mandatario.

El proceso involucra la revisión de protocolos, la prevención de conductas indebidas y denuncia de éstas, la creación de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros de Chile, entre otros.

Para cerrar, resaltó que “los Carabineros no son de izquierda ni de derecha, no son de Gobierno ni de oposición, son Carabineros de Chile al servicio de todos los chilenos. Por eso hoy quiero pedirles a todos mis compatriotas apoyemos y cuidemos a nuestros Carabineros igual como ellos nos cuidan a nosotros todos los días”.