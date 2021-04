Daniella Morgado es una ciudadana chilena de 40 años radicada en Israel hace siete y que actualmente tiene 39 semanas de un embarazo de alto riesgo, lo que le ha traído una serie de problemas de salud.

Como en ese país solo cuenta con su marido como red de apoyo, la mujer quiso que sus padres, Emilio y Cynthia, la acompañaran en el nacimiento de su primer hijo.

Pero las medidas contra el coronavirus no solo significaron problemas acá en Chile, sino que durante el viaje y para llegar a Israel. La historia fue dada a conocer este miércoles por The Jerusalem Post.

A principios de marzo, los adultos mayores elevaron una solicitud a la autoridad migratoria israelí para acceder a un permiso de entrada a esa nación a modo de ayudar a Daniella en este complejo periodo.

Pero la entidad no consideró que el caso tuviera una naturaleza humanitaria y negaron la petición de entrada en esa oportunidad y varias otras más, hasta completar 16 rechazos.

Como el tiempo seguía corriendo y en línea con el cierre de fronteras dispuesto por el Gobierno para este lunes 5 de abril, la pareja dejó Chile con destino a París, donde debían hacer escala para tomar otro vuelo a Tel Aviv.

Aparte de estar ambos vacunados, también portaban un test de PCR negativo a covid-19 y enviaron una última solicitud de entrada a Israel que esperaban fuera aceptada a tiempo para iniciar en Francia la última etapa del viaje.

No obstante, la petición volvió a ser negada y los adultos mayores fueron bloqueados a la hora de abordar.

La historia llegó a oídos del activista Dov Lipman, que intercedió ante la ministra de Migración, Pnina Tamano-Shata, para que la pareja recibiera la luz verde.

No obstante, los esfuerzos de la cartera no rindieron frutos el lunes, por lo cual Emilio y Cynthia quedaron varados en París.

Al día siguiente retomaron los intentos sabiendo que los test PCR que la pareja portaban vencían a las 21:00 horas del martes.

De ocurrir aquello la pareja tendría que salir del aeropuerto en el que estaban para someterse a otro, ya que en la terminal no habían stands habilitados para esos exámenes, lo que les valdría tener que iniciar una cuarentena de siete días en la capital gala.

Finalmente, la jefa de gabinete de Tamano-Shata, Dror Offen, decidió tratar directamente con el área de logística en el aeropuerto Ben-Gurion.

Et voilà, con ayuda de la cancillería israelí los permisos fueron emitidos la tarde del martes, pero estos llegaron con 60 minutos de atraso, por lo que pareja no pudo abordar un vuelo que salió de París durante la tarde de ayer.

Ahora la posibilidad que los adultos mayores tuvieran que quedarse en París por una semana parecían más altas, ya que sus test de PCR vencían media hora antes del próximo vuelo a Israel.

De acuerdo al citado medio, la hija de ambos conversó con personal de la aerolínea El Al para “implorarles” que consideraran su situación, lo que la empresa aceptó y los ancianos llegaron a Israel la mañana de este miércoles.

“Me sentí sobrepasada y confundida por esto. Fue muy estresante especialmente porque mis papás son ancianos, estoy embarazada y no sabía qué iba a pasar. Me siento aliviada ahora, puedo respirar. Todavía no lo puedo creer”, dijo Daniella al medio, ya junto a sus padres.

En línea con las disposiciones fronterizas para abril instauradas por el Gobierno, en este periodo una persona puede salir de Chile pidiendo un permiso en Comisaría Virtual si es fundamental para el país, si hay una medida humanitaria, se trata de algo esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve a ingresar.

Here R parents of Daniella Morgado, an Israeli woman expecting 2 give birth 2 her 1st child now, has a high-risk pregnancy, & needs physical help

Her parents R stuck in Paris b/c @piba_il & @ariyederi wont let them in

Please retweet right now 2 help get them on a flight in 1hr pic.twitter.com/qk4YKmLEFn

— Jeremy Sharon (@jeremysharon) April 6, 2021