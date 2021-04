Según cifras del Poder Judicial, los ingresos a Tribunales de Drogas y Alcohol, disminuyeron un 35% durante la pandemia.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol, entregan rehabilitación como alternativa a la sanción penal a imputados por delitos relacionados al consumo problemático de estas sustancias y que también cumplan con requisitos para optar a una suspensión condicional del procedimiento. Pero no solo eso, sino que no debe tener antecedentes y que la pena no supere los tres años.

Por la pandemia los niveles de egresos disminuyeron principalmente porque el programa que ofrecen fue vía remota. En concreto, en 2019 hubo 550 casos y 370 egresos y el año pasado 365 ingresos y 368 egresos.

En conversación con Radio Bío Bío, el ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y vocero del programa TTD, Roberto Contreras, indicó que más del 60% de los delitos en Chile, están asociados al consumo de alcohol y drogas.

Quienes ingresan al programa, son diagnosticados de forma voluntaria para saber en qué nivel de dependencia a las drogas se encuentran y así poder coordinar redes de apoyo que permitan una recuperación efectiva.

Esto funciona bajo el Ministerio Público, Fiscalía, el Poder Judicial y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

Los tratamientos tienen una duración de aproximadamente un año y según los antecedentes que tengan los psicólogos, se determinará si la derivación de aquellas personas, serán a través de un tratamiento ambulatorio o residencial.