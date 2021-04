Durante los últimos minutos reportes de usuarios aseguran que el portal Comisaría Virtual permanece caído y fuera de servicio, además no sería la primera vez que sucede.

Durante la mañana del pasado lunes 29 de marzo, el portal permaneció con interferencias en su funcionamiento, obligando a la institución de Carabineros de Chile a emitir un breve comunicado explicando la situación a través de su cuenta oficial de Twitter.

De ese modo solicitaron que solo en casos estrictamente necesarios podían acercarse a la comisaría más cercana para solicitar un permiso temporal. Sin embargo, casi dos horas después de iniciado el problema mediante la misma cuenta, aseguraron que el problema ya estaba resuelto.

Hoy se repite el hecho que complica bastante el funcionamiento de los controles sanitarios, como el desplazamiento de las personas debido a que no podrán solicitar sus respectivos permisos.

no me deja sacar permiso y no he sacado ninguno esta semana, a alguien mas le pasa?

me deja llenar el formulario y todo pero cuando le doy a aceptar me tira este error @Carabdechile #comisariavirtual pic.twitter.com/Nyu4W2A5f9

— Andross (@AndrossDivenom) April 1, 2021