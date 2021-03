Un recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta que dos niñas de 7 y 11 años de edad enfrentan el bullying de sus compañeros azuzados por sus padres en el Colegio Internacional SEK. La madre de las menores asegura que sus hijas se bajan la mascarilla para oxigenarse mejor solo por unos momentos, ya que la jornada escolar se prolonga por casi ocho horas, enfrentando una presión constante, pese a que están separadas de los otros alumnos. Los padres y madres en el grupo de WhatsApp del curso critican duramente a la mujer por los actos de sus hijas. Lo particular es que todos los educandos almuerzan juntos en el colegio sin el elemento protector pese a la gravedad del covid-19.

11 y 7 años tienen las hijas de Constanza. Estudian en el Colegio Internacional SEK y en el contexto de la pandemia se les exige usar mascarilla para aminorar la posibilidad de contagio.

Sin embargo se la bajan para oxigenarse mejor. El hecho de seguro ocurre en varios centros educacionales, pero su madre asegura que viven un constante acoso de sus compañeros de curso azuzados por sus padres que incluso lo realizan en el grupo de WhatsApp de los apoderados.

Así lo detalla la mujer en un recurso de protección que interpuso este lunes en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del centro escolar.

Lea el recurso completo

Básicamente solicita que el tribunal de alzada capitalino resguarde los derechos constitucionales de las niñas.

“El retorno de mis hijas a clases este 2021 ha sido tremendamente complicado y doloroso a consecuencia del acoso que ambas han recibido por otros (…) apoderados y también de sus propios hijos en orden a presionar a mis hijas a usar en todo momento la mascarilla sin ningún tipo de descanso (…) en que puedan respirar aire puro”, detalla la presentación.

La mujer explica que todo comenzó con algunos profesores del establecimiento, pero al poco tiempo mejoró el comportamiento de los docentes que comprendieron la situación y aplicaron criterio.

Sin embargo, sus “compañeros han empezado a ejercer una fuerte presión y acoso diario alentado por sus propios padres por (…) el uso no permanente de la mascarilla, considerando que la duración de la jornada escolar va desde las 8:30 am hasta las 4:20 pm”.

Y agrega: “Mis hijas, en plena etapa de desarrollo (…) oxigenan sus pulmones y ejercen el simple y llano derecho humano a respirar aire puro (…) porque ellas a menudo sienten ahogo y dolor de cabeza”.

La madre asegura que optó por las clases presenciales para que tuvieran una mejor interacción con los profesores y compañeros, toda vez que la presencialidad brinda una mejor aprehensión de conocimientos.

Constanza hizo presente la situación por primera vez el pasado 28 de febrero a la profesora jefe, señalándole que el pediatra de las menores le había indicado que podían bajar levemente la mascarilla cuando sintieran falta de aire.

Para evitar un eventual contagio una de sus hijas fue sentada al lado de la ventana de la sala que está constantemente abierta para una mejor ventilación, indicó en el recurso.

“(…) Sin embargo el acoso por el lado de los niños y otros padres igual continuó a tal punto de generar bullying por el grupo de (…) apoderados de WhatsApp, principalmente de algunas de las madres (…) una simple prolongación de un modus operandi que no es nuevo, ya que en ocasiones anteriores han acosado a otras madres o niños de otros cursos”, sigue.

En la presentación constan pantallazos de las conversaciones en la red social.

Ani, una de las participantes de la conversación, señala: “(…) creo que los colegios debiera (sic) ser un poco más estricto (sic) sobre todo por cómo está yendo la cosa”.

Mitzuko continúa con la idea y le pregunta a Constanza: ¿Qué pasa con (…) que no usa la mascarilla?”.

Jeannet, otra apoderada le indica a Mitzuko: “Llama tú para reclamar por eso”.

No obstante, detalla la madre de las niñas, es que todos los alumnos almuerzan en el colegio durante una hora “todos juntos y sin usar las mascarillas en el casino (…) entonces el virus posee cierta inteligencia como para no detectar que a la hora de las comidas no puede ocasionar daño alguno (…)”.

A través de su abogado, Eduardo Waghorn, Constanza solicitó que el colegio informe a la Corte de Apelaciones cómo opera al interior del recinto el uso de la mascarilla “durante el horario de clases”. Lo propio con el centro de padres “a fin de constatar el verdadero acoso a que nos están sometiendo en forma sistemática desde el inicio de clases este (…) 2021”.

Asimismo, pidió a la Corte que ordene al centro educacional que al menos mitigue el cómo debe usarse la mascarilla, ya que estima que bajarla para respirar por un momento es una medida “ilógica” y de pensamiento “medieval”