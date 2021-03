Este lunes las autoridades de salud entregaron un nuevo balance sobre el avance del coronavirus en el país, oportunidad donde se informaron 6.155 nuevos casos. En la instancia se registró un nuevo récord de pacientes UCI, los que llegaron a 2.269. En tanto, Los pacientes activos también alcanzaron su punto más alto.

Sobre los nuevos contagios, 4.142 corresponden a personas sintomáticas y 1.547 a personas que no presentan síntomas. Además, se registraron 466 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 en el país alcanza a las 938.094. De ese total, 38.024 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas se registraron 80 fallecidos por causas asociadas al covid-19. El número total de fallecidos asciende a 22.359 en el país.

A la fecha, 2.269 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 1.973 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 177 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 75.880 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 10.644.892 test analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 7,92%.

Según señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, “la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de más 17% en siete días, más 36% en los últimos 14 días, es decir, veníamos con un aumento bastante importante, en los últimos siete días notamos por lo menos una disminución casi a la mitad, sin embargo, siguen aumentado los casos y eso hay que tenerlo presente a nivel nacional”.

“La positividad de la PCR, que es la Reacción de Polimerasa en Cadena, a nivel de la región Metropolitana es actualmente de un 7% y hemos notado una disminución lenta, pequeña, en lo últimos siete días”, sostuvo.

En esa línea, destacó la toma de “75.880 exámenes de Reacción de Polimerasa en Cadena. Hasta el momento, a nivel nacional, somos lideres en Latinoamérica. Se han realizado 10.644.892 exámenes de PCR”.

“Estamos comenzando una semana muy compleja desde el punto de vista sanitario y se requiere que nosotros sigamos las medidas sanitarias para la diseminación del virus”, declaró.

Sobre lo mismo, el personero de Salud insistió que en “las reuniones hogareñas o en las reuniones familiares hay que mantener el distanciamiento físico y si no, usar mascarilla. Insistir en el lavado de manos; no compartir vasos; no compartir utensilios; no compartir comida (…) en un solo utensilio (…), que no saquen todos la comida del mismo lugar, por ejemplo, papas fritas u otros alimentos que se sirven antes del almuerzo”.

“Lo más útil para evitar la diseminación por gotitas sigue siendo la mascarilla, por lo tanto, también en las filas de espera de los bancos, en el metro usar la mascarilla, no se pueden sacar la mascarilla para hablar por teléfono, no se pueden sacar la mascarilla para fumar. Yo les pido ahí colaboración. Si una persona se saca la mascarilla para hablar por teléfono o se saca la mascarilla para fumar, el resto de la gente tiene que llamarle la atención porque es la única forma de evitar la diseminación del virus”, puntualizó.

Cifras por región:

Resumen nacional: