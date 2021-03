La diputada del Partido Humanista (PH), Pamela Jiles, dio un punto de prensa el jueves donde insistió en la tramitación del proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones que administran las AFP.

Jiles indicó que esperan que “se empiece a tramitar la próxima semana y que resulte con éxito”, el proyecto de tercer retiro en la Cámara de Diputados, que debería iniciar el trámite legislativo en la Comisión de Constitución de dicho organismo.

En la misma línea, la diputada aseguró que la tramitación de este proyecto de tercer retiro podría influir en las elecciones del 11 de abril, asegurando que la población debería no votar por los candidatos que no apoyen esta iniciativa.

“Si no hay tercer retiro, no hay votos. Es necesario que la población se exprese diciendo que este 11 de abril, y en las elecciones siguientes, vamos a hacer valer la fuerza del voto y quienes no hayan apoyado a la ciudadanía en este momento gravísimo de pandemia, quienes no hayan expresado claramente su apoyo al tercer retiro, no votaremos ni por esos candidatos ni por esos partidos”, declaró.

Sobre el avance del proyecto, indicó que el primer obstáculo ha sido el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), quien se ha negado en las últimas semanas a poner en tabla la iniciativa.

Walker pudo renunciar esta semana a la presidencia de la Comisión de Constitución, y se espera que este martes el diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, asuma el cargo, lo que podría aumentar las posibilidades de que la iniciativa de tercer retiro avance legislativamente.

“Hemos tenido que superar algunos escollos, quiero ser muy franca, el escollo fundamental ha sido la negativa del presidente de la Comisión de Constitución, señor Matías Walker, a poner en tabla y tramitar este retiro”, declaró Jiles.