Este viernes el ministro de Salud, Enrique Paris, recibió la segunda dosis de la vacuna contra covid-19, oportunidad donde aprovechó de agradecer a personal de la salud, además de recordarle a las personas que la pandemia aún sigue activa.

“Quiero agradecer el trabajo de los funcionarios del municipio, de las alcaldesas y alcaldes de todo Chile; de los funcionarios municipales no solamente de salud, porque aquí hay un trabajo conjunto; de la atención primaria, que ha jugado un rol fundamental en esta campaña de vacunación y también agradecer a la prensa como siempre por su presencia”, señaló el ministro.

Agregó que al cierre de las 11:00 horas de este viernes “se han colocado 6.290.311 dosis acumuladas y se han vacunado por lo menos con una dosis a 4.678.291 personas y con dos dosis 1.612.020 personas”.

En cuanto la vacunación de este jueves señaló que “fue una vacunación récord. Fue de 415.682 personas en un solo día. Esto fue destacado hoy también a nivel internacional obviamente”.

“Esperamos que la meta que nos fijamos de vacunar 5 millones de personas al 31 de marzo se cumpla. Si es así, vamos a adelantar otras metas, o vamos adelantar otras edades más bien, otros grupos de personas”, sostuvo.

Agregó que esperan “que el 30 junio, no antes, tengamos vacunado al 80% de la población susceptible”.

“Antes de tener la segunda dosis y siete días después incluso, entre 7 y 14 días después, no hay inmunidad, por lo tanto, las personas que se han vacunado una vez o que recién se vacunan por segunda vez hoy, todavía no tienen toda la inmunidad desarrollada. Para que no se liberen”, declaró.

Finalmente recordó que hay que seguir resguardándose de la pandemia con las medidas sanitarias: “Hay que mantener firmes las medidas sanitarias, ustedes ven y han visto las cifras. Hoy llegamos a 5.945 casos aproximadamente. La pandemia continúa y hemos tenido este aumento de casos. Ya llevamos varios días sobre 5 mil. Tuvimos dos días que tuvimos menos casos pero hoy volvemos a tener sobre 5 mil, así que estamos muy preocupados por ese tema, yo les pido el máximo esfuerzo”.