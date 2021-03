Este viernes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, presentó la estrategia del Gobierno para educar a los entornos educaciones en relación a los riesgos relacionados a la pandemia de COVID-19, oportunidad donde se refirió a la controversia por la vacuna de AstraZeneca en Europa.

Recordemos que esta semana Dinamarca puso una pausa temporal a la aplicación de la vacuna luego de registrar casos graves de trombos (coágulos) en pacientes que habían sido inoculados.

Además de Dinamarca, Noruega, Bulgaria e Islandia pausaron la inoculación con AstraZeneca temporalmente producto a los casos descritos anteriormente.

Al respecto Daza señaló que, según los antecedentes que posee “y lo que he conversado con el director del ISP, organismo que lleva adelante la farmacovigilancia, me ha comunicado que, de acuerdo a los antecedentes que tienen de los efectos adversos que tienen de AstraZeneca, esta situación no estaría relacionada directamente con la vacuna”.

“En ningún momento se compromete el calendario de vacunación, porque la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (…) se encuentra en conversaciones permanentes con otros laboratorios”, agregó.

En esa línea, señaló que el Gobierno actualmente posee convenios con varios laboratorios, como “AstraZeneca, Sinovac y Pfizer para, frente a la situación de particularidad de cualquiera de ellos tenga un inconveniente, tener otras alternativas, por eso se encuentra en conversaciones con CanSino y otros laboratorios para poder disponer de otras vacunas en caso de que tuviéramos algún inconveniente con alguna de ellas”.