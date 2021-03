La Comisión de Trabajo del Senado retomó la discusión en torno a la reforma de pensiones, instancia en la que estableció un cronograma para el debate.

El primer tópico a despejar, será el aumento en la cobertura y el monto de las pensiones solidarias, donde la oposición cuestiona el financiamiento de la medida.

Con discusión inmediata se retomó este miércoles el trámite oficial de la reforma en la comisión ya señalada, donde con dicha urgencia el Gobierno pretendía en seis días obtener un pronunciamiento de los integrantes respecto al texto ingresado la semana pasada.

Lo anterior, provocó roces y en especial en el presidente de la comisión, el senador socialista, Juan Pablo Letelier, que calificó este aumento de la urgencia como una jugada torpe.

Además, señaló que el Ejecutivo no respetó algunas fases administrativas, como ingresar el proyecto de reforma junto a un informe del Consejo Consultivo Previsional, pero, particularmente, que no es realista plantearse llegar a un acuerdo en un plazo tan acotado.

Si bien hay muchas diferencias, se llegó a algunos consensos en cuanto a cómo va a trabajar la comisión; dos veces por semana y por etapas. La primera, abordar todo lo relativo al Pilar Solidario.

Es el punto que tiene más apoyo de toda la propuesta de La Moneda, aumentar la cobertura de 60 a 80% de la población más vulnerable que recibe pensiones y aportes del Pilar Solidario, que además eleva el monto de los pagos hasta garantizar -al menos- 177 mil pesos.

Por parte del Gobierno, se precisó que esto tendría un costo cercano a los 824 millones de dólares, los que se podrían financiar con holguras fiscales del orden de los 1.500 millones de dólares.

Ese es un punto que genera discordia en términos de qué tan sustentable es el financiamiento que, según el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se tiene que “repensar”.

En el Ejecutivo, dicen que están abiertos a ese debate, aunque afirman que los recursos para la reforma que ellos plantean están garantizados. Dicho eso, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, recalcó que lo más importante es despejar incertezas.

Eso sí, no es el único tema en debate, ya que aún no existe un acuerdo respecto del corazón de este proyecto que es el aumento de 6% en la cotización, donde no hay un consenso de su distribución. La oposición pretende seis puntos a solidaridad y en Chile Vamos la postura es distinta, tal como lo plantea la senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

En definitiva, será un áspero debate que se va ordenando, pero no con la urgencia que hasta ahora pretenden en La Moneda.

A su vez, no será una discusión rápida y se espera que la próxima semana, abordando el tema del Pilar Solidario, intervengan el Consejo Consultivo Previsional y también el Consejo Fiscal Autónomo, quienes tienen que hacer referencia justamente a los aspectos financieros y laborales de la reforma.