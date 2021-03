El exdiputado del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, sigue sin ser encontrado por los tribunales de justicia del país, quien pese a estar citado a una nueva audiencia este miércoles, aún no puede ser notificado por las autoridades.

Este miércoles, Gutiérrez debía presentarse a la audiencia virtual citada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de una querella presentada por 33 oficiales en retiro de la Armada, que lo acusan del delito de injurias graves, luego que el exparlamentaria calificara a la rama de las FFAA como una “asociación terrorista”.

Desde Santiago delegaron al Juzgado de Garantía de Iquique el trabajo de notificar al ahora candidato a la Convención Constitucional, pero hasta ahora ningún receptor judicial ha dado con su paradero, ni lo ha ubicado en su domicilio.



“Mientras no me notifiquen una resolución judicial, no estoy obligado a presentarme ante ningún tribunal de la República (…) Estaré siempre disponible a concurrir a una citación de la justicia”, dijo Gutiérrez a diario La Tercera.

Este caso se suma al de la semana pasada, cuando la Fiscalía de Tarapacá debía formalizarlo por una denuncia de amenazas que el militante del PC efectuó contra funcionarios de la Armada durante un control sanitario, cuando aún era diputado.

La ubicación de Gutiérrez sigue siendo una incógnita, pese a que reconoce que está haciendo campaña por su candidato a constituyente, pero hasta el momento personal de la PDI no lo ha podido notificar por ninguna causa.

“Es inaudito que una persona que aspira a escribir la nueva Constitución rehúya la acción de la justicia (…) Todos somos iguales ante la ley y la justicia. Esperamos que mañana se presente en el juicio, él sabe del proceso, de hecho se ha pronunciado públicamente al respecto”, indica el abogado Eduardo Riquelme, quien representa a los oficiales en retiro de la Armada.

Por su parte, Gutiérrez insiste en que no ha huido de la justicia y que cuando van a notificarlo a su domicilio, él no se encuentra.

“Vivo en mi casa, no es culpa mía que vayan a notificarme cuando no estoy, además es un trámite que debe hacerse presencial, mis domicilios son conocidos, han ido a buscarme al Congreso, a mi casa en Santiago, a la casa de mis padres, en Iquique, etc. No soy yo quien debe hacer la pega de otras personas”, declaró.

Por último, el exdiputado también desestimó las denuncias en su contra y las calificó de “denuncias fantasma”.

“Es inverosímil que aquí haya un delito de amenazas, es decir yo, un ciudadano desarmado frente a cinco funcionarios de la Armada que estaban armados, y ¿ellos se sintieron amenazados por mí? Ojalá no nos vayamos nunca a una guerra con ese tipo de soldados”, señaló.

En caso de que Gutiérrez sea electo constituyente volverá a tener fuero ante la justicia, el mismo que tenía cuando era diputado.