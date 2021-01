El ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a la tranquilidad luego de conocerse el caso de una enfermera de la región del Bío Bío, que dio positivo al covid-19 luego de recibir la vacuna Pfizer-BionTech.

La Autoridad Sanitaria en el Bío Bío, confirmó el lunes que una enfermera del Hospital Las Higueras de Talcahuano que había sido inoculada, dio positivo a un test PCR.

Al respecto, el ministro Paris salió a explicar lo sucedido, enfatizando en que los anticuerpos se generan tras la segunda dosis.

“El personal sanitario sabe que la vacunación produce anticuerpos después de la segunda dosis, incluso siete días después de la segunda dosis vas a tener anticuerpos para evitar enfermarte”, detalló.

En ese sentido, estimó que posiblemente la funcionaria ya estaba contagiada antes de recibir la vacuna.

“Si esta enfermera apareció enferma hace pocos días, seguramente se contagió antes y es obvio que la vacuna no alcanza a hacer efecto, por eso es muy importante la segunda dosis a los 21 días. Hay que recordar que este virus tiene un periodo de incubación de 14 días”, dijo.

Al respecto, el secretario de Estado enfatizó en que se debe dar tranquilidad a la población, recordando que el recibir la vacuna no significa quedar automáticamente libre de contagiarse con el covid-19.

“Hay que darle tranquilidad a la población. Las vacunas en Chile son aprobadas por el ISP y según las normas internacionales de la FDA y la OMS”, dijo.

“Y no significa que porque me vacuné, de aquí a mañana me largo a la vida. Hay que seguir manteniendo mascarilla, lavado de manos y distanciamiento físico porque la inmunidad no aparece hasta siete días después de la segunda dosis”, concluyó.