En todo un viral se convirtió la carta titulada “No pude comprar acciones” que el exministro de Transportes y Telecomunicaciones de Sebastián Piñera y actual presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, envió al diario El Mercurio, para quejarse públicamente sobre la imposibilidad de regalar acciones a su hija en esta Navidad.

“Me pareció que una manera de mostrar optimismo y confianza en el futuro podía ser regalar acciones a mi hija (26 años). Cómo sería mi sorpresa cuando la corredora de bolsa me dice que no puedo comprarle acciones porque su perfil de inversionista era “conservador”, pese a que ella sólo tiene acciones en la misma institución financiera. Nuevas reglas de la Comisión Nacional de Valores, me explica”, detalló Errázuriz en la sección Cartas al Director de este viernes 25 de diciembre.

“Si hubiese querido comprarle una botella de pisco habría sido fácil, pero el mismo monto en acciones… ¿Quién puede querer hacerle ese daño a su hija? ¿Quién puede querer tener acciones hoy?”, se quejó amargamente el ingeniero civil y actual consejero de Evopoli.

La carta no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes, de diferentes formas, reaccionaron ante la ‘dramática’ situación del político y empresario, haciendo hincapié entre la disparidad de realidades económicas que existe en nuestro país.

Consignemos además que en El Mercurio, que viven en un mundo paralelo, publican la carta de Pedro Pablo Errázuriz no como una humorada, que podría ser, sino porque la creen importante y objeto de una gran injusticia. Todo padre debiera poder regalarle acciones a su hija. — Juan Cristóbal Peña (@PenaFletcher) December 25, 2020

2500 casos en un día, salud mental al límite, cesantía y gente viviendo de sus fondos de pensiones, problemas graves de gobernabilidad, pero El Mercurio publica una carta sobre personas que no pueden regalar acciones esta navidad por causas burocráticas porque eso es prioridad. — דוד David Preiss (@DavidDPreiss) December 25, 2020

Lo lamento mucho por Pedro Pablo que no pudo comprar acciones y tuvo que llorar en una carta a El Mercurio

Lamentable — Marco Rodríguez G. (😷🎶📱) (@marcoRG6) December 25, 2020

Así que el presidente del @GrupoEFE, @Pedro_Errazuriz, socio, director, gerente, administrador de varias empresas de "tecnología" y transporte, sin contar qué es socio de la Ministra y del Subse de Transporte, llora en El Mercurio porque su hijo no pudo comprar acciones?

WTF!! — Frontman (@ElExDjMigue) December 25, 2020

Pedro Pablo Errázuriz no pudo comprar sus acciones. Un drama humano. Una tragedia. Ese sigue siendo el insoportable contenido de El Mercurio. Ilegible ese diario y las chorradas que publica de esta gente que vive en una dimensión paralela. — Alexis Ceballos.'. (@aceballospdc) December 25, 2020

La defensa del exministro: se trataba de una ironía

Tras acusar el golpe, Pedro Pablo Errázuriz acudió también a Twitter para defenderse, asegurando que su carta sólo había tenido como propósito denunciar los problemas en la regulación que “hacen imposible ahorrar hoy”.