La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió este miércoles a las fiesta de fin de año, donde llamó a celebrar con la familia nuclear y evitar contactos estrechos con personas pertenecientes a la población de riesgo.



“La indicación es que sea celebrada dentro de nuestras familias nucleares, ojalá el menor número posible de personas y cualquier persona que tenga un síntoma, debe abstenerse de participar”, aseguró.

“La invitación es que esto sea con la familia nuclear, con las personas que convivimos dentro de nuestros hogares lo más probable es que andamos sin mascarillas, tengamos contacto estrecho de manera cotidiana y ese sea el grupo que no tienen ningún problema en abrazarnos, pero si hacemos una fiesta con invitados el riesgo aumenta mucho, por lo mismo, la invitación del Colegio Médico es tener una fiesta más íntima”, agregó.

En entrevista con Expreso Bío Bío, Siches dijo que le preocupa la decisión de algunos municipios de conversar los shows de fuegos artificiales, mencionando el caso de Valparaíso, aludiendo a un riesgo de aglomeraciones.

“Yo lamento que el municipio de Valparaíso haya tomado esa opción, me parece una medida poco cautelosa, porque es muy difícil que el municipio pueda asegurar que no haya aglomeraciones y también que posteriormente que a los típicos gestos de afectos, vamos a tener a personas que no se conocen compartiendo al calor del Año Nuevo”, afirmó.

Respecto a la posible ola de turismo en La Araucanía el próximo 14 de diciembre, Siches llamó a evitar viajar a la zona y en caso de no seguir esa recomendación, mantener distancia y tomar las medidas de higiene correspondientes (uso de alcohol gel y desinfectante).

“Por el tremendo impacto que ha causado en materia económica esta pandemia, existe tensión entre promover el turismo versus las medidas sanitarias que se requieren, en ese sentido nuestro llamado es a evitar ir a esta zona del eclipse”, sostuvo.

Por último, también criticó la tardanza del Gobierno en anunciar un plan para las fiestas de fin de año y que haya una especie de mensaje de que la “pandemia acabó”.

“Vemos a Salud intentado reforzar estas medidas preventivas, pero en paralelo vemos algunos otros mensajes, en donde queda la percepción de que estamos en un proceso de apertura, de que la pandemia ha pasado y que la vacuna está a la vuelta de la esquina”, indicó.

“Hay harta incertidumbre, espero que este jueves tengamos claridad en esos aspectos (…) transmitiré este descontento a la mesa social, pero veníamos harto tiempo esperando, creo el proceso eleccionario y otras etapas han mantenido al gobierno sumergido en otras temáticas”, puntualizó.

