La mañana de este miércoles, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que si el Ministerio de Educación (Mineduc) sigue en su postura y no acepta la conformación de una mesa para el retorno, las clases presenciales no volverán el lunes 1 de marzo de 2021.

En un punto de prensa, el jefe del gremio afirmó que la población no tiene confianza en el juicio del organismo liderado por Raúl Figueroa y también desmintió las cifras entregadas por el abogado sobre retornos este 2020, números que – afirmó – se vieron aumentados por colegios que debieron solicitar autorización de regreso a clases solo para realizar ceremonias de graduación u otras actividades menores.

El foco de la vocería estuvo puesto en el anuncio del Ministerio de Salud (Minsal) que baraja una segunda ola de contagios de covid-19 en enero, cuando Chile podría ver miles de casos diarios en el peor de los escenarios.

“Seguimos muy preocupados con el tema del retorno a clases y el funcionamiento del sistema escolar. Como recordamos, no fue posible que este 2020 funcionara el sistema escolar. Finalmente el ministerio tuvo que darse cuenta y asumir que no era posible, tal como dijimos, porque no habían condiciones sanitarias”, señaló Aguilar ante periodistas.

“(El anuncio de la segunda ola) Ha causado onda preocupación en las comunidades escolares. Me han escrito muchos apoderados, también mis colegas, y es claro más que nunca la imperiosa necesidad de conformar la mesa de trabajo que hemos pedido desde mayo”, sostuvo.

“Queremos reiterar nuestra propuesta y solicitar que haya mesa de trabajo donde estemos profesores, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes, sostenedores junto con representantes sanitarios, (del Mineduc), epidemiólogos, expertos y entre todos construir esas condiciones”, detalló el dirigente.

Tras ello advirtió “con tranquilidad, pero con firmeza” que si el Mineduc no acepta la conformación de la mesa, a él le parece que el regreso a las aulas es “altamente improbable” porque “la gente no va a tener confianza ni seguridad”.

En la misma vocería, Aguilar criticó que el Mineduc quiera restarle días de vacaciones a los profesores, especialmente luego de un año complejo y donde todos los docentes vieron su carga laboral aumentada.

“Tampoco va a ser aceptable que el ministerio pretenda, como lo han emitido las circulares que han distribuido las seremis, quitarle vacaciones a mis colegas que han tenido un año tremendamente agobiante, de enorme fatiga, de gran demanda, donde se ha hecho un esfuerzo tremendo”, comentó.

“Desde ya decimos que no lo vamos a aceptar porque son vacaciones legales, establecidas en la normativa”, cerró, en línea con la idea de abrir las aulas el 22 de febrero.