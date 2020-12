La vicepresidenta de la mujer de la Democracia Cristiana (DC), Camila Avilés, junto al diputado Gabriel Silber, la consejera nacional DC, Marcela Labraña le informaron a un grupo de madres que aún no reciben el 10% retenidos por las AFP a los padres de sus hijos, la presentación de una indicación legal que permitirá que en caso de existir orden judicial de retención por deudas de alimentos, las madres puedan solicitar el traspaso de los dineros directamente a las AFP, de forma expedita y sustituyendo a los padres deudores.

“Mientras la Superintendencia de Pensiones tramita y tramita este proceso, los niños y las niñas no están en un congelador esperando. Ellos necesitan alimentarse y educarse. Aquí están todas las mamás trabajando de sol a sol, en más de un trabajo, para poder cubrir las necesidades de sus hijos e hijas, que se sacan la mugre durante toda su vida y hoy el Gobierno ha decidido defender al deudor y no proteger a las mujeres, niños y niñas”, señaló Avilés.

La indicación que se votará durante la tarde de este martes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas junto al proyecto del segundo retiro del 10% del Gobierno, será válida para el segundo retiro y sin necesidad que el deudor manifieste si hará el retiro desde la AFP o no, y está destinado a socorrer a cientos de niños cuyos padres no cumplen con su obligación legal de la pensión alimenticia.

“La indicación va a permitir a las madres, que se les debe pensión de alimentos, poder subrogarse en los derechos del afiliado o cotizante de la AFP para exigir derechamente el segundo retiro del 10% cuando existe una orden de tribunales por pensión impaga. Acá lo que va a suceder es una subrogación respecto de los derechos del afiliado en la persona de la madre. Desgraciadamente ayer en presencia de la ministra del trabajo y el ministro de hacienda, tanto este tema como el de pagos de impuestos, fueron temas inclaudicables por parte del Gobierno”, agregó Silber.

A la fecha el 70% de las solicitudes de retención del 10% están impagas, pese a las órdenes judiciales.

“Estas cifras son realmente escandalosas. Queremos que el 10% llegue para navidad, pero no a la del 2021. Queremos que las madres puedan retirar el 10% independiente que los padres quieran o no retirarlo, porque esta es una lamentable verdad; hoy tenemos padres que han optado por no retirar el 10% para no pagar la pensión de alimentos. Esta situación debe tener una sanción social por hombre y mujeres, esto no es solamente un tema de nosotras”, finalizó Labraña.