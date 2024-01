A su vez, en estos doce meses diversos fenómenos naturales se hicieron sentir con inusitada fuerza en puntos tan distantes como Estados Unidos o Turquía.

El panorama político también trajo importantes cambios, especialmente en nuestra región, con el ascenso de insospechadas figuras.

Sin duda que la guerra desatada entre Israel y Hamás se convirtió en uno de los hechos más relevantes de este año recién terminado.

La escalada comenzó el 7 de octubre, día en que milicianos del grupo pro palestino Hamás realizó una serie de ataques contra población civil en el sur de Israel.

Muchos de los asesinados eran jóvenes que participaban del festival Supernova. Más de 200 civiles fueron tomados rehenes por los militantes armados.

Esto provocó una furiosa reacción de Israel, país que comenzó a bombardear sucesivamente diferentes puntos de la Franja de Gaza. Hasta ahora los muertos superan los 21.300 y los heridos son más de 55.600.

El conflicto desató además una hambruna calificada por la ONU como una “catástrofe” humanitaria, con miles de desplazados que no tienen qué comer debido a la falta de insumos y víveres.

La destrucción de recintos médicos y hospitales no ha hecho más que agravar la crisis que se vive en Gaza, con personal médico que apenas puede tratar a los heridos y enfermos.

La Organización Meteorológica Mundial, creada en 1950 en el seno de la ONU, aseveró que julio de 2023 fue el mes más caluroso a nivel global. Esto fue corroborado por la NASA, indicando que fue el mes más caluroso desde que se tienen registros.

“América del Sur, África del Norte, América del Norte y la península antártica fueron especialmente cálidas, experimentando aumentos de temperatura de alrededor de 7,2 F (4° C) por encima del promedio“, detalló la agencia espacial.

“El récord de julio continúa una tendencia a largo plazo de calentamiento provocado por el hombre, impulsado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero que se ha hecho evidente en las últimas cuatro décadas”, agregó.

La Europa mediterránea y ciertas áreas de Asia sufrieron importantes olas de calor.

July 2023 was the hottest month on record, according to our global temperature analysis. Overall, July was 0.43°F (0.24°C) warmer than any other July in @NASAEarth's record, and it's likely due to human activity. Details: https://t.co/2DTIfL8S1Q pic.twitter.com/qs8YPnVx1y

— NASA (@NASA) August 14, 2023