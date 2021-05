Un diputado canadiense renunció a algunas de sus funciones y dijo que está buscando “ayuda” después de haber sido grabado orinando durante una videoconferencia en el Parlamento, un mes después de aparecer desnudo en otra sesión virtual.

“Anoche, mientras asistía virtualmente a las deliberaciones de la Cámara de los Comunes, en un evento no público, oriné sin darme cuenta de que la cámara estaba prendida”, escribió el diputado William Amos la noche del jueves en Twitter.

“Estoy profundamente avergonzado por mis acciones y por la angustia que pueden haber causado a cualquiera que las haya presenciado”, añadió.

— William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021