La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió este miércoles con “gran satisfacción” el acuerdo de tregua temporal entre Israel y Hamás en Gaza para la liberación de rehenes y anunció que la Unión Europea aprovechará esta pausa para llevar a la franja una “oleada humanitaria”.

“La Comisión Europea hará todo lo posible para aprovechar esta pausa para una oleada humanitaria a Gaza”, dijo en un comunicado la jefa del Ejecutivo comunitario, que ha pedido a su comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, que aumente los envíos a la franja “lo antes posible para aliviar la crisis humanitaria”.

La política alemana acogió con “gran satisfacción” el acuerdo alcanzado sobre la liberación de 50 rehenes y la pausa de las hostilidades.

“Cada día que estas madres y niños son rehenes de terroristas es demasiado. Comparto la alegría de las familias que pronto podrán volver a abrazar a sus seres queridos”, añadió Von der Leyen.

La presidenta de la Comisión Europea dijo estar también “muy agradecida a todos aquellos que han trabajado incansablemente a través de canales diplomáticos en las últimas semanas para negociar este acuerdo”.

Asimismo, hizo un llamamiento al grupo “terrorista Hamás para que libere inmediatamente a todos los rehenes y les permita regresar a casa sanos y salvos”.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó su “satisfacción” por el acuerdo para una pausa humanitaria en las hostilidades en Gaza y la liberación de rehenes “brutalmente tomados por Hamás el 7 de octubre” pasado.

Esas liberaciones dan “cierta esperanza a las familias devastadas en Israel y cierto respiro a los palestinos en Gaza”, añadió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

La política maltesa instó a aprovechar este momento para “redoblar esfuerzos para devolver a todos los rehenes restantes a sus hogares, intensificar la ayuda humanitaria y aprovechar este rayo de esperanza para encontrar una solución duradera y sostenible y una visión real de paz que reconstruya el horizonte político”.

I welcome the deal for a humanitarian pause in hostilities in Gaza and the release of a number of hostages brutally taken by Hamas on October 7th.

It gives some hope to devasted families in Israel and some respite to Palestinians in Gaza.

This is a moment we can build upon.

— Roberta Metsola (@EP_President) November 22, 2023