El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó este viernes a Tel Aviv para una breve visita oficial, la tercera que realiza a Israel desde que estalló la guerra con el grupo islamista Hamás, el 7 de octubre, confirmó a EFE un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel.

Blinken tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como con el presidente Isaac Herzog y miembros del Gabinete de Guerra israelí.

Antes de iniciar su viaje, Blinken escribió en la red social X (antes Twitter) que trabajará “con los líderes regionales para proteger a los civiles y prevenir la propagación del conflicto” y abogó por “una paz y seguridad más amplias en la región”.

“Estamos decididos a evitar una escalada en cualquiera de estos frentes, ya sea en el sur del Líbano, Cisjordania o en cualquier otro lugar de la región”, afirmó antes de abordar a la prensa en un viaje que también le llevará a Jordania y Turquía.

