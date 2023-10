Cristián Arens es un chileno de 48 años, oriundo de Villa Alemana -región de Valparaíso-, quien desde 2009 vive en Israel, en la ciudad de Naharía. Actualmente él reside en ese país con su familia, y su hijo menor se encuentra combatiendo por el Ejército israelí en Gaza, tras el ataque del grupo extremista palestino Hamás del pasado sábado.

“Estoy en Naharía, a 8 kilómetros del límite con el Líbano”, comenzó relatando a Radio Bío Bío Valparaíso.

Además de calificar este nuevo conflicto entre Israel y Palestina como un sin sentido, destacó la labor que su hijo Pablo ha desempeñado en la zona de combate, con tan sólo 22 años de edad, aunque reconociendo que todo esto le genera una angustia tanto a él como a su retoño.

“Mi hijo menor está haciendo frente allá en el sur (de Israel), como combatiente del Ejército israelí. (…)”le quedan dos meses para finalizar su servicio en el Ejército. Él quiere seguir en el Ejército israelí. Él es bombero, tiene a cargo una división. Le ha ido muy bien. (…) Le gusta, ama su trabajo“, aseveró.

“Papá, casi veo la muerte enfrente mío”

En esa línea, Cristián recordó cómo vivió la mañana del sábado pasado junto a su esposa, en el marco del inicio del nuevo conflicto entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, donde su hijo lo llamó temeroso luego de “ver la muerte frente a sus ojos”.

“El sábado, todo tranquilo, con mi señora nos levantamos tipo 8:00 horas y veo dos llamadas perdidas de él”, dijo.

Bromeó con lo poco frecuente que los padres reciben llamadas de sus hijos, en general. Y es que Cristián Arens tampoco había encendido la televisión, entonces desconocía lo que estaba pasando en ese momento hacia la Franja de Gaza.

“En ese minuto, él me llamó y asustado me dice: ‘Papá, te tengo que contar algo. Casi veo la muerte enfrente mío’“, subrayó.

“Pasa que al encender su carro bomba y al irse, a los cuatro kilómetros casi le explota una bomba al camión. Explotó a 10-15 metros antes de él y quedó asustado”, detalló.

“Le dije: ‘hijo preocúpate de tu trabajo. No me estés llamando, no veas el celular. Enfócate solamente en tu labor. Nosotros acá estamos bien. Lo único que te voy a pedir es que me escribas cada noche: ‘Papá, estoy bien. Con eso uno queda tranquilo’“, agregó.

Padre de hijo chileno combatiente en Gaza: “Estoy con el alma en un hilo”

Sin embargo, Arens admitió que la angustia fue tal, que apenas dejó que pasara el sábado. “El domingo no aguanté más y lo llamé. Así, en voz calladita me dijo en 5 segundos: ‘Papá, estoy bien’, y me corta”, indicó.

En ese contexto, valoró que “anteayer los jefes le pudieron pasar un teléfono para que se pudiera comunicar con sus familiares, como tiene sus abuelas, sus tías allá en Chile, pudo hablar con mi mamá ya por cámara, mucho más cómodo, así que ahí todos dándole el apoyo, la fuerza”.

Pero el escenario de mayor preocupación estaba por llegar, ya que al principio su hijo al principio estaba en Tel Aviv. Luego, este fue trasladado hasta las proximidades de la zona del conflicto.

“‘Papá, te tengo que contar algo, no te preocupes. Tengo que entrar a los alrededores de Gaza’“, relató Cristián Arens, añadiendo que ahora está “con el alma en un hilo”.

“Trabajan por turnos y, por ejemplo, anteayer durmió 3 horas. No quiero dramatizarlo mucho, pero espero tener a mi hijo de vuelta, abrazarlo y cobijarlo”, sostuvo.

“Él está a cargo de un pequeño grupo de personas, una patrulla. Está ad portas de terminar su servicio, pero lo instaron a seguir por su buena conducta, buen estudio”, expresó Cristián, aclarando que está “orgulloso de él, orgullosísimo”.

Además, recalcó que su hijo Pablo nació en Chile, por lo que tiene doble nacionalidad desde que viven en Israel.

En tanto, lamentó la muerte de cientos de jóvenes extranjeros que han muerto en las últimas horas en la zona. “Han fallecido jóvenes de 19 años, peruanos, rusos, argentinos. De todo. De los 14 años que llevo acá, primera vez que veo algo tan potente“, dijo con tristeza.

“Estamos hablando de humanidad. Cómo los grandes líderes no se pueden sentar a discutir por un terreno porque ‘mi Dios me dijo esto’, ‘mi Dios me dijo esto otro’. Los que pagamos somos gente inocente“, expresó.

“Estoy hablando por toda la gente latina, porque no estamos acostumbrados a eso”, insistió.

Cabe recordar que actualmente, el conflicto ha cobrado la vida de miles de civiles y militares, tanto palestinos como israelíes, tanto adultos como menores y lactantes.

Revisa la entrevista completa a Radio Bío Bío a continuación:

