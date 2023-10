Durante esta jornada, las Fuerzas Armadas de Israel confirmaron la muerte del comandante de la Brigada de Infantería Nahal, el coronel Jonathan Steinberg, en los combates con las milicias de Hamás.

Según reportaron, el coronel Steinberg falleció la mañana de este sábado en el marco de los enfrentamientos contra el grupo palestino que atacó el territorio israelí desde varios frentes desde la frontera de la Franja de Gaza.

Steinberg tenía 42 años y era originario de la localidad de Shomria, en el sur del país. Mientras se trasladaba hasta la zona del conflicto, fue abatido por uno de los atacantes.

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.

COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023