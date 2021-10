Por primera vez en su historia, los cataríes elegirán este sábado a la mayoría de los miembros de su órgano legislativo, una votación inédita para un país donde los partidos políticos están prohibidos.

No obstante, el ejercicio no alterará el equilibrio de poder en este rico emirato gobernado por la familia Al Thani.

Los electores pueden votar por 30 de los 45 miembros del Majlis al Shura, una asamblea consultiva de poco poder. El resto será nombrado por el emir Tamim ben Hamad al Thani que, hasta ahora, escogía a todos sus integrantes.

Los colegios electorales cerraron a las 09:00 horas de Chile (15:00 locales) y los resultados son esperados para esta noche. El día dejó imágenes a lo largo y ancho del emirato de votantes ataviados con sus inmaculadas túnicas blancas esperando depositar sus papeletas.

Al comienzo de la tarde, 101 de los 284 candidatos se habían retirado, según la televisión pública, para apoyar a otros aspirantes de sus circunscripciones respectivas.

Security personnel from the Ministry of Interior and volunteers from Qatar Red Crescent Society have been deployed in adequate number to ensure a smooth election procedure. #Qatar #ShuraCouncil #Elections #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/8aYMVzx48A

— The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) October 2, 2021