El guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, prohibió el viernes la importación de vacunas contra el coronavirus fabricadas en Estados Unidos y Reino Unido ya que estimó que podrían servir para “contaminar” a su país.

“Está prohibido importar vacunas hechas en Estados Unidos o en el Reino Unido. No se puede confiar en ellos. No es improbable que quieran contaminar a otras naciones”, dijo Jamenei en su cuenta en Twitter en inglés.

Importing vaccines made in the US or the UK is prohibited. They're completely untrustworthy. It's not unlikely they would want to contaminate other nations. Given our experience with France's HIV-tainted blood supplies, French vaccines aren't trustworthy either. #CoronaVaccine

