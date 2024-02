Así lo reveló el líder de la CDU, Friedrich Merz, en una rueda de prensa junto a Von der Leyen al término de la reunión del partido en Berlín.

A pesar del anuncio este lunes, tendrá que esperar hasta el Congreso del PPE del mes de marzo en Bucarest para que se formalice el apoyo de su familia política europea, aunque el plazo para la presentación de candidaturas alternativas se agota esta semana sin que haya otros nombres sobre la mesa.

La exministra de Defensa alemana oficializa así su candidatura a ser cabeza de lista del Partido Popular Europeo (PPE) a las elecciones que se celebrarán en toda la Unión Europea entre el 6 y el 9 de junio.

La reelección de Von der Leyen como jefa del Ejecutivo comunitario dependerá de la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que tras los resultados de las europeas negociarán el reparto de los altos cargos del bloque, incluida la presidencia de la Comisión, pero también la del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo.

El nombramiento, además, necesita el visto bueno de la Eurocámara, cuyo pleno aprobó su designación en 2019 por un estrecho margen.

Von der Leyen, médico de formación y 65 años, se convirtió hace casi cinco años en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Comisión Europea y desde entonces ha tenido que hacer frente a momentos críticos como coordinar la respuesta de los Veintisiete a la pandemia de coronavirus o respaldar a Ucrania frente a la invasión rusa.

