Un grupo de ingenieros ucranianos de Jarkov fabrican botas anti-minas en respuesta al creciente número de amputaciones que sufren los soldados debido a las minas antipersona que están densamente esparcidas en la línea del frente y en los territorios anteriormente ocupados por Rusia.

Miles de ucranianos se han quedado sin un pie y sufrieron otras heridas graves al pisar sobre minas “mariposa” y otras de otros tipos con las que Rusia ha convertido a Ucrania en uno de los países más minados del mundo.

“Los rusos han empleado misiles para esparcir cientos de ellas de una sola vez, tanto en el campo de batalla como en nuestra ciudad”, dice Igor Yefimenko, responsable del Centro Ucraniano de Amortiguadores.

Su empresa proporcionaba servicios de reparación de automóviles y cambió a fabricar lo que necesitara el creciente Ejército ucraniano tras la invasión rusa de esta ciudad oriental.

Se puso a investigar sobre cómo protegerse de las minas después de que un familiar perdió una pierna cuando ayudaba a evacuar una ambulancia accidentada y pisó una mina que habían dejado los rusos.

Pequeñas y difíciles detectar, son una gran amenaza para los ucranianos que están intentando romper las defensas rusas para liberar las zonas ocupadas.

Muchos de estos pequeños pero mortales explosivos han sido abandonados en la zona de Jarkov que Ucrania recuperó el otoño pasado, lo que estimuló a los trabajadores de emergencias locales a buscar soluciones junto con Yefimenko.

Su equipo ha estudiado los modelos que fabricaban antes empresas extranjeras. Con métodos de prueba y ensayo llegaron a diseñar su propio modelo de bota, a la que se conoce comúnmente como “bota araña” por su aspecto.

