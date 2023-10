Un gran incendio paraliza al aeropuerto Luton de Londres y obliga a suspende todos sus vuelos

Un incendio en un estacionamiento de nueva construcción perteneciente al aeropuerto de Luton en Londres obligó a cancelar cientos de vuelos este miércoles, según informaron varias agencias.

La propia autoridad del aeropuerto comunicó que se empezaría a reanudar la actividad a partir de las 3 de la tarde.

“Los equipos han trabajado duro para que el aeropuerto esté operativo. Los primeros pasajeros ya han vuelto a entrar en la terminal y se espera que los primeros vuelos salgan a partir de las 15:00 horas”, informó la autoridad del aeropuerto a través de su cuenta oficial de X.

El incendio, que se declaró el martes por la noche, provocó el colapso parcial de la estructura de un aparcamiento en el que había en ese momento unos 1.500 vehículos.

El jefe de la brigada de bomberos de Bedfordshire, Andrew Hopkinson, indicó que probablemente el incendio se inició con un vehículo de motor diésel, no en uno eléctrico, aunque recalcó que la investigación sobre lo sucedido seguía en marcha.

También señaló que el aparcamiento, recién inaugurado, no contaba con extintores.

“Y entonces ese fuego se ha propagado rápida y velozmente”, dijo Hopkinson a los periodistas, en declaraciones recogidas por la agencia Associated Press.

Los equipos de emergencias atendieron la noche del martes a cinco personas por inhalación de humo, y cuatro de ellas, tres bomberos y un trabajador del aeropuerto, fueron trasladados a un hospital cercano.

