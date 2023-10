El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea de Granada la necesidad de que Europa esté unida ante los ataques híbridos rusos e insistirá en la urgencia de que envíen a Ucrania más sistemas de defensa antiaérea por el riesgo de que Rusia vuelva a atacar su infraestructura energética este invierno.

“El primer reto que tenemos todos es proteger la unidad en Europa, y no hablo solo de los países de la UE, sino de toda Europa”, dijo Zelenski a los medios, antes de destacar la “importancia para Ucrania de contar con un escudo defensivo para el invierno”.

Ello ante la previsión de que Rusia reanudará con la llegada del frío los ataques con drones y misiles contra las centrales y líneas de distribución que permiten a los ucranianos tener luz y calefacción.

Al ser preguntado sobre la no inclusión de la ayuda a Ucrania en la última prórroga de los presupuestos aprobada por el Congreso de Estados Unidos, Zelenski contestó que los ucranianos “dejamos de preocuparnos en los primeros días de la guerra a gran escala”.

“Creo que es demasiado tarde para nosotros para preocuparnos, y pienso que tenemos que trabajar en ello”, remachó el jefe del Estado ucraniano, que recordó las garantías recibidas por el presidente de EEUU, Joe Biden, en su reciente visita a Washington.

Zelenski recordó que Biden le prometió “el cien por cien” del apoyo de la Casa Blanca y aseguró que Ucrania también cuenta con el compromiso de seguir recibiendo ayuda de los dos partidos políticos estadounidenses en el Congreso.

El líder ucraniano reconoció la existencia de voces discordantes, cuyos mensajes sobre Ucrania calificó de “muy extraños”, y dijo que también abordará esta cuestión para asegurarse de que continúe la asistencia a Ucrania.

I arrived in Granada, Spain, to take part in the European Political Community Summit.

Our joint goal is to ensure the security and stability of our common European home.

We are working together with partners on enhancing the European security architecture, particularly…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023