Un tribunal del distrito Basmanni de Moscú condenó durante la jornada de este miércoles a 8,5 años de prisión en ausencia a la periodista rusa Marina Ovsiánnikova.

Se trata de una profesional que en marzo del año pasado agitó una pancarta contra la guerra en Ucrania detrás de la presentadora del principal telediario de la televisión rusa.

“Ovsiánnikova ha sido condenada a ocho años y medio de privación de libertad en un penal de régimen común”, informó la oficina de prensa del tribunal.

La fiscalía había pedido nueve años de prisión para la periodista, que fue declarada culpable de difundir a sabiendas información falsa sobre el empleo de las Fuerzas Armadas de Rusia, impulsada “por odio hacia determinado grupo social”.

La sentencia incluye además la prohibición de trabajar durante cuatro años, después de cumplir la pena, en la administración de sitios redes de telecomunicación.

El tribunal añadió que el plazo de la pena comenzará a contarse después de su detención en territorio de Rusia o su extradición a Rusia.

Recordemos que Ovsiánnikova se encuentra en Francia, donde recibió el estatus de refugiada política, según lo dio a conocer nuestro medio asociado DW.

La decisión “moralmente correcta” de la periodista rusa

Ovsyannikova, de 45 años, huyó de Rusia con su hija a un país europeo hace un año, tras escapar de un arresto domiciliario.

En una declaración publicada el martes, antes de la sentencia, la periodista dijo que los cargos contra ella eran “absurdos y motivados políticamente”.

“Decidieron machacarme por no tener miedo y llamar las cosas por su nombre”, denunciaba en su mensaje.

“Por supuesto, no admito mi culpa. No niego ninguna de mis palabras. Tomé una decisión muy dura, pero la única moralmente correcta en mi vida, y ya he pagado un precio suficientemente alto por ello”, aseguró.