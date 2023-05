Un incómodo momento se vivió la jornada de este jueves durante una cumbre llevada a cabo en Turquía, cuando un representante de la Federación Rusa en Ankara intentó quitar una bandera ucraniana.

El hecho ocurrió durante la Asamblea Parlamentaria de Cooperación Económica del Mar Negro. Fue un acto que se denominó como una “falta el respeto” a la bandera del país en guerra.

Según se puede ver en un video viralizado por medio de redes sociales, un representante ruso caminó hacia un grupo de personas que estaban frente a la bandera de Ucrania.

WATCH: Russian representative tries to grab Ukrainian flag at summit in Turkey pic.twitter.com/IcMVEBwP7v

— BNO News (@BNONews) May 4, 2023