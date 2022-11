El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo un llamamiento a la “acción” como respuesta al “ataque con misiles rusos” sobre Polonia, territorio de la Alianza Atlántica, y que pone en alerta a “la seguridad colectiva”.

El mandatario ucraniano advirtió de que el impacto de misiles sobre Polonia -atribuido a Rusia tanto por Ucrania como por los países del Báltico- supone una “escalada realmente significativa”, según recoge un comunicado de la Presidencia.

Asimismo, Zelenski aprovechó para recordar sus advertencias durante los últimos meses sobre que el conflicto no se limitaría tan solo a las fronteras ucranianas.

Por el contrario, indicó que Rusia podría en cualquier momento extender sus amenazas al resto del continente europeo y, por tanto, a la Unión Europea y la OTAN.

“¿Cuántas veces ha dicho Ucrania que el Estado terrorista no se limitará a nuestro país? Polonia, los países bálticos. Es solo cuestión de tiempo que el terror ruso vaya más allá. Hay que poner al terrorista en su lugar”, ha dicho.

“Cuanto más tiempo sienta Rusia la impunidad, más amenazas habrá para todos los que puedan ser alcanzados por los misiles rusos”, ha dicho el jefe de Estado, quien ha trasladado su solidaridad con la población polaca.

Cabe destacar que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este martes que la Alianza Atlántica está “haciendo un seguimiento” de la explosión en Polonia.

Además, subrayó la importancia de que “se establezcan todos los hechos”, ante informaciones de medios locales que apuntan a un posible ataque ruso.

“Ucrania siempre les apoyará”, finalizó Zelenski.

Had a call with 🇵🇱 President @AndrzejDuda. Expressed condolences over the death of Polish citizens from Russian missile terror. We exchanged available information and are clarifying all the facts. 🇺🇦, 🇵🇱, all of Europe and the world must be fully protected from terrorist Russia.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022