Al menos 15 personas perdieron la vida la madrugada de este sábado en Rusia, debido al incendio de un bar de la ciudad de Kostromá, 330 kilómetros al noreste de Moscú.

Así lo informaron fuentes de emergencias locales. Unas 250 personas alcanzaron a ser evacuadas antes de que las llamas consumieran todo el recinto.

“El número de las víctimas asciende a 15”, dijo una fuente del Ministerio de Situaciones de Emergencias a la agencia Interfax.

Además, cinco personas quedaron lesionadas, pero no requirieron hospitalización.

Previamente se había informado de 13 decesos. El gobernador local, Serguei Sitnikov, dijo que el incendio del recinto, llamado “Poligon”, fue extinguido a las 7.30 hora locales.

Según informaciones preliminares, uno de los visitantes del establecimiento pudo haber utilizado una pistola de bengalas durante una disputa, lo que provocó el incendio.

Como consecuencia, cinco personas murieron por intoxicación y otras diez fueron halladas bajo los escombros del restaurante, cuyo techo se desplomó a causa del fuego.

Los servicios locales de emergencias informaron que recibieron los primeros avisos del fuego sobre las 2 de la mañana y que las llamas quemaron 3.500 metros cuadrados.

Imágenes de la televisión estatal mostraron a decenas de bomberos y personal de emergencia luchando contra un inmenso incendio que devoraba el edificio de un piso.

Un bombero dijo a la televisión estatal regional que se necesitaron 50 personas y 20 carros de bomberos para extinguir el fuego.

Explicó que el incendio era particularmente difícil de controlar porque existía el riesgo de que el edificio colapsara.

Las autoridades abrieron una causa penal para esclarecer todas las circunstancias del suceso.

In the Russian Kostroma, 15 people were burned alive because of a 23-year-old military man pic.twitter.com/8zgK2nlM5r

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 5, 2022