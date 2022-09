La doble de la reina Isabel II, Mary Reynolds, que tiene ahora 89 años, ha anunciado su retirada “por respeto” a la monarca, aunque conservará los trajes en recuerdo de una mujer que siente “como parte de la familia”.

Reynolds vive en Epping, Essex, y comenzó a hacer de doble de la reina por su gran parecido, que ya le habían comentado cuando tenía 17 años.

Ha aparecido en la televisión y en películas como Atraco a falda armada, protagonizada por Roger Moore. También apareció en un episodio de la serie Doctor Who emitido en 1988.

“Ha sido un enorme privilegio parecerme a ella porque creo que es fascinante”, afirmó Reynolds en declaraciones a The Press Association.

“Estamos ante un cambio de era. Ahora todo va a ser raro”, apuntó.

Reynolds relató que tiene dos cajas llenas de sombreros y armarios distintos, el de su ropa habitual y el de la ropa para interpretar a Isabel II.

“No voy a necesitarlos nunca más (…). Te hace sentirte triste”, aseguró.

