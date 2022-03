Este viernes, la ONU aprobó la creación de una comisión para investigar crímenes de guerra de Rusia en Ucrania.

En concreto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU visó la idea.

¿De qué se trata? Un grupo de independiente de tres expertos para indagar las violaciones de Derechos Humanos.

Todo en medio de la agresión por parte de Rusia a Ucrania, algo que Kiev denuncia como crímenes de guerra y contra la humanidad.

La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada con 32 votos a favor.

Eso sí se registraron 13 abstenciones, entre ellas las de China, Cuba y Venezuela.

Únicamente hubo dos votos en contra, de la propia Rusia y Eritrea.

En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de desplazados internos y refugiados.

“Sabemos quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo”, aseguró al presentar la resolución la embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko.

La diplomática subrayó que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas “es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo”.

The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of #Russia 's aggression against #Ukraine .

Los tres expertos serán designados por el presidente del Consejo (actualmente el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas).

Estos informarán de los primeros resultados de su investigación en la 51ª sesión de este organismo, prevista para el último tercio de este año.

Una de las misiones será “identificar en la medida de lo posible qué individuos o entidades han sido responsables de violaciones de abusos a los Derechos Humanos” en Ucrania, con el fin de garantizar que rindan cuentas.

Para sus investigaciones se basarán en entrevistas, testimonios de víctimas, materiales forenses y otros, según el texto de la resolución aprobada.

Esta también condena “en los términos más enérgicos posible” las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por Rusia en su agresión a Ucrania.

Por ello, pide “una rápida y verificable retirada de las tropas rusas en todo el territorio de Ucrania”, incluidas sus aguas territoriales.

Pide asimismo el acceso sin obstáculos a Ucrania por parte de las agencias humanitarias.

At an urgent debate at the Human Rights Council's 49th session, #Ukraine's Ambassador called for a minute of silence to be observed by delegations in tribute to all victims in Ukraine.#HRC49 pic.twitter.com/XScos6X1Q5

— UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) March 4, 2022