Cerca de 7.000 científicos, matemáticos y académicos rusos enviaron el jueves una carta abierta al presidente Vladimir Putin para protestar “enérgicamente” contra la guerra en Ucrania.

“Nosotros, científicos y periodistas científicos que trabajamos en Rusia, protestamos firmemente contra la invasión militar de Ucrania. Hablamos de la operación lanzada por el ejército ruso hace una semana”, escribieron en una carta publicada por la página web trv-science.ru news.

Los más de 6.900 firmantes de la carta se enfrentan a multas o penas de prisión en virtud de la legislación aprobada hace unos años.

Estas leyes permiten a las autoridades rusas perseguir a cualquier ciudadano que critique al gobierno o las acciones del gobierno.

7,000 Russian scientists have signed this open letter to Putin. The word of this elective war of aggression is spreading in Russia and many people are not happy. Brave scientists. pic.twitter.com/Ae0R0hK0g0

