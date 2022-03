La Unión Europea logró este jueves un acuerdo político para conceder a los desplazados ucranianos una protección temporal que les permita viajar con libertad dentro de la Unión Europea.

Esto, además de instalarse en cualquiera de sus Estados miembro, buscar empleo y tener acceso a asistencia médica.

“Acuerdo histórico en la reunión de ministros de Interior. La Unión Europea concederá una protección temporal a quienes huyen de la guerra en Ucrania. La UE está unida y es solidaria”, anunció el ministro de Interior francés, Gérald Darmanin, en las redes sociales.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, también ha celebrado el acuerdo en un mensaje en Twitter que reproduce las mismas palabras que Darmanin, pero que no detalla el contenido del acuerdo.

Johansson puso sobre la mesa una propuesta para garantizar protección a todos los desplazados residentes en Ucrania, fueran nacionales o inmigrantes residentes en el país.

Pese a esto y tras las negociaciones de este jueves a nivel de ministros y de varios cambios introducidos, la norma establece un trato diferenciado a los no ucranianos.

I'm proud of how the EU and Member States are giving immediate support to those coming from the horrific threats of war.

See just issued @EU_Commission proposal for temporary protection for people fleeing war in Ukraine + guidelines for border checks 👇 https://t.co/SsCoMB5OFc pic.twitter.com/nBOXV4tMiD

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) March 2, 2022