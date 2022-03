El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, remarcó este martes que las ofensivas militares de Moscú sobre Ucrania continuarán.

Eso hasta lograr los objetivos marcados al principio de la invasión.

Entre ellos está protegerse de la “amenaza militar” que supone Occidente para la región.

“Las Fuerzas Armadas rusas están llevando a cabo una operación militar especial para proteger a la población de Donbás, desmilitarizar y desnazificar Ucrania”, ha insistido una vez más desde el Kremlin, según la agencia Interfax.

“Lo principal para nosotros es proteger a Rusia de la amenaza militar que representan los países occidentales que intentan utilizar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país”, ha explicado el ministro.

Shoigu ha dicho que el Ejército ruso “no ocupa territorio ucraniano”.

Además, que este solo toma “medidas para preservar la vida y la seguridad de los civiles”.

A su juicio, estos están siendo utilizados como “escudos humanos” por parte de Ucrania.

En ese sentido, el ministro ha afirmado que Ucrania ha colocado “múltiples sistemas de lanzamiento de misiles, cañones y morteros de gran calibre” en los patios de las zonas residenciales y cerca de colegios y guarderías.

