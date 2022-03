Este martes, desde Polonia, la OTAN reiteró su apoyo a Ucrania, actualmente invadida por Rusia.

No obstante, la alianza descartó volverse una parte del conflicto y el envío de tropas o aviones.

La determinación fue confirmada por parte de Jens Stoltenberg, secretario general del grupo, en una conferencia junto al presidente de Polonia, Andrzej Duda.

“La OTAN solidariza con Ucrania, los aliados hemos impuesto costes muy altos por este ataque injustificado y pensamos que Rusia y Bielorrusia tienen que rendir cuentas por lo que están haciendo”, dijo Stoltenberg.

“Los aliados han impuesto sanciones muy severas y además han apoyado de forma material, militar, con armas, sistemas de defensa aérea y equipamiento militar, así como ayuda humanitaria y apoyo financiero, pero la OTAN no va a ser parte del conflicto y por tanto no va a mandar tropas a Ucrania, ni va a sobrevolar el espacio aéreo ucraniano”, añadió.

Con anterioridad, el mismo Stoltenberg culpó directamente a Vladimir Putin de romper la paz en Europa.

Eso con una “invasión injustificada y brutal de Ucrania. Es inaceptable y está siendo posible por Bielorrusia”, complementó.

“La guerra de Putin nos afecta a todos y los aliados de la OTAN se van a mostrar siempre unidos para proteger su soberanía”, dijo Stoltenberg, que agradeció a Polonia, que recibe a miles de refugiados.

Eso sí, la OTAN aclaró que no busca ningún conflicto con Rusia.

Pese a ello, Stoltenberg sostuvo que el Kremlin debe retirar sus fuerzas y comenzar “esfuerzos diplomáticos de buena fe”.

“El mundo está del lado de Ucrania y todos queremos la paz”, cerró el secretario general.

Por su parte, en la misma conferencia, el presidente polaco confirmó que ni la OTAN ni ellos enviarán tropas o aviones a Ucrania.

“Eso sería una interferencia militar en el conflicto ucraniano”, explicó Duda.

“No nos vamos a unir, pero sí estamos apoyando a los ucranianos con ayuda humanitaria”, aseguró.

Ayer, ambas partes se sentaron a una mesa de diálogo por primera vez desde que estalló el conflicto.

Sin embargo, el encuentro no tuvo frutos y culminó solo con la idea de volver a reunirse.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022