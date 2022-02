La Iglesia greco-católica ucraniana anunció la creación de un canal para que familias rusas intenten dar con soldados desaparecidos.

La noticia la dio a conocer, junto a los detalles, el arzobispo mayor de la institución, Sviatoslav Shevchuk.

En concreto, se trata de un número de teléfono, iniciativa que fue llamada “Vuelve vivo de Ucrania”.

“Es una línea verde ucraniana para los familiares de los militares rusos que han entrado en nuestra tierra como enemigos”, dijo el religioso en un video.

En el mismo registro, Shevchuk añadió que si alguien en Rusia ha perdido el contacto “con sus hijos o maridos” puede llamar al número indicado.

La idea también busca dar con los cuerpos de los soldados rusos que han muerto en Ucrania.

Aquello para repatriarlos a Rusia y que sus familiares puedan darles un funeral y enterrarlos.

“Queremos ayudarlos a encontrar los cuerpos de sus hijos caídos, o de aquellos que podrían estar todavía vivos. Y repatriarlos a Rusia”, confirmó.

