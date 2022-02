La guerra entre Rusia y Ucrania ya causó devastadoras consecuencias en suelo ucraniano con más de cien mil personas que huyen del país, muchos de ellos llevándose a sus mascotas consigo.

Por ejemplo, cerca de 20 mil personas han entrado en Rumanía procedentes de Ucrania, informaron el sábado las autoridades rumanas.

El paso fronterizo más concurrido es el que une Chernivtsi, en el suroeste de Ucrania, con la provincia rumana de Suceava.

El ochenta por ciento de los desplazados son mujeres y niños, según la estimación de trabajadores sociales en la localidad fronteriza de Siret, en el lado rumano.

Pero además, perritos y gatitos también sufren esta avanzada militar rusa. Los bombardeos afectan el sensible oído de los animales que se muestran temerosos ante los impactos de los misiles rusos.

En ese marco, en las estaciones de trenes y otros transportes, donde miles de ucranianos buscan salir del país, se observan varias personas que no quieren dejar atrás a sus mascotas.

Pets in Ukraine are also suffering the ravages of military attacks. Well, the inhabitants of the different cities take their dogs and cats with them to keep them safe 🐶🐱😻 pic.twitter.com/BpSLBywDP5

