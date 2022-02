Los ministros de Exteriores de la Unión Europea volverán a reunirse este domingo para discutir apoyo militar a Ucrania, ante la invasión rusa.

Así lo anunció el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

Según indicó en Twitter, la reunión, esta vez de forma virtual, tendrá el objetivo de “adoptar más medidas de apoyo a Ucrania contra la agresión por parte de Rusia”.

“Propondré un paquete de asistencia de emergencia para las fuerzas armadas ucranianas, para apoyarlas en su lucha heroica”, precisó Borrell.

I am convening a virtual meeting of EU Foreign Ministers tomorrow at 18.00 to adopt further measures in support of #Ukraine, against aggression by #Russia.

I will propose a package of emergency assistance for the Ukrainian armed forces, to support them in their heroic fight.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 26, 2022